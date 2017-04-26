Порошенко пригласил Лукашенко в Украину

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко совершить летом официальный визит в Украину, передает агентство "Белта".

"Президент Украины Петр Порошенко пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко совершить летом официальный визит на Украину", — говорится в сообщении.

По информации агентства, приглашение прозвучало по итогам переговоров глав двух государств, прошедших в белорусском городе Лясковичи.

Как уточняет агентство, Порошенко отметил, что теперь белорусской и украинской сторонам предстоит разработать повестку дня и подготовить необходимые документы, подписание которых будет способствовать расширению сотрудничества между государствами.

Напомним, в среду президенты двух стран провели встречу и побывали на Чернобыльской АЭС.