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    Политика

    Порошенко пригласил Лукашенко в Украину

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    Порошенко отметил, что перед визитом Лукашенко белорусской и украинской сторонам предстоит разработать повестку дня и подготовить необходимые документы, подписание которых будет способствовать расширению сотрудничества между государствами.
    Президенты Украины и Беларуси
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко совершить летом официальный визит в Украину, передает агентство "Белта".

    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    REUTERS Gleb Garanich
    Порошенко и Лукашенко посетили Чернобыльскую АЭС

    "Президент Украины Петр Порошенко пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко совершить летом официальный визит на Украину", — говорится в сообщении.

    По информации агентства, приглашение прозвучало по итогам переговоров глав двух государств, прошедших в белорусском городе Лясковичи.

    Как уточняет агентство, Порошенко отметил, что теперь белорусской и украинской сторонам предстоит разработать повестку дня и подготовить необходимые документы, подписание которых будет способствовать расширению сотрудничества между государствами.

    Напомним, в среду президенты двух стран провели встречу и побывали на Чернобыльской АЭС.

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