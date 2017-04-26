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    Процедура лишения иммунитета Ле Пен запущена в Европарламенте

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    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен? (94)

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    Французские следователи потребовали от Европарламента лишить парламентского иммунитета лидера партии "Национальный фронт" и кандидата в президенты Марин Ле Пен.
    Марин Ле Пен. Архивное фото
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что получил и передает в компетентную комиссию ассамблеи требование правоохранительных органов Франции о лишении иммунитета лидера "Национального фронта", кандидата в президенты Марин Ле Пен.

    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Требование будет передано в компетентную комиссию ассамблеи", — сказал он, выступая на пленарной сессии ЕП в Брюсселе. Аналогичное требование выдвинуто французской юстицией в отношении другого члена "Национального фронта" Франции — Мари-Кристин Бутонне.

    Как сообщала ранее радиостанция Europe 1, французские следователи потребовали от Европарламента лишить иммунитета лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. До этого прокуратура Парижа открыла расследование в отношении Ле Пен, ее сотрудники подозреваются в фиктивном устройстве в качестве помощников политика в Европарламенте. По данным радиостанции, требование лишить Ле Пен парламентского иммунитета было направлено в ЕП еще 29 марта.

    В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

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    По уточненным данным на сайте МВД, явка составила 77,77% (на прошлых выборах в 2012 году — 80,42%), от голосования воздержались 22,23% избирателей (20,53% в 2012 году). Второй тур выборов пройдет 7 мая.

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