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    Олланд призвал правительство "сделать все", чтобы Ле Пен проиграла выборы

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    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен? (92)

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    Официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль заявил, что Эммануэль Макрон, скорее всего, одержит верх на президентских выборах, однако вопросы вызывает то, с каким именно "счетом".
    Президент Франции Франсуа Олланд выступает на саммите Европейского Союза в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Президент Франции Франсуа Олланд призвал членов правительства страны сделать все возможное, чтобы кандидат "Национального Фронта" Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов получила наиболее низкий результат, заявил официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль.

    Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Первый тур президентских выборов прошел во Франции в минувшее воскресенье, по его результатам борьбу за высший государственный пост продолжили основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон (24,01%) и лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен (21,30%). Второй тур пройдет 7 мая.

    "Президент Республики попросил всех министров принять полное участие в кампании второго тура и сделать так, чтобы Марин Ле Пен получила максимально низкий из возможных результат", — сказал Ле Фоль по итогам заседания французского кабинета министров в Елисейском дворце.

    Он отметил, что Макрон, скорее всего, одержит верх, однако вопросы вызывает то, с каким именно "счетом".

    "Победа Эммануэля Макрона вероятна, я уже об этом говорил, проблемой является результат "Национального Фронта", который будет зависеть от мобилизации всех сил. Получит Ле Пен 30-35% или 40% — это не одно и то же", — заявил Ле Фоль.

    Представитель правительства обратил внимание на то, что в 2002 году, благодаря мобилизации усилий противников Нацфронта, результат его основателя — Жан-Мари Ле Пена — во втором туре выборов остался на уровне первого тура (16,86% и 17,79%).

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