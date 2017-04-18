Европарламент получил требование о лишении иммунитета Ле Пен

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Европарламент получил требование французской юстиции об отмене действия иммунитета кандидата на пост президента и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Как сообщала ранее радиостанция Europe 1, французские следователи потребовали от Европарламента (ЕП) лишить иммунитета лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. До этого прокуратура Парижа открыла расследование в отношении Ле Пен, ее сотрудники подозреваются в фиктивном устройстве в качестве помощников политика в Европарламенте. По данным радиостанции, требование лишить Ле Пен парламентского иммунитета было направлено в ЕП еще 29 марта. Такое же требование было выдвинуто в отношении другого члена Нацфронта Мари-Кристин Бутонне.

"Европейский парламент уведомлен о требовании об отмене действия иммунитета депутатов Ле Пен и Бутонне. Следующий этап: объявление на пленарном заседании", — говорится в сообщении генерального директора по вопросам коммуникации и представителя ЕП Жома Дюша (Jaume Duch).

Как поясняет агентство, о требовании отменить иммунитеты Ле Пен и Бутонне будет объявлено в ходе пленарного заседания 26 или 27 апреля в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что Ле Пен вызовут в Европарламент на слушания по поводу ее парламентского иммунитета в ближайший возможный день в мае. Как сообщил Дюш агентству Франс Пресс, "абсолютно невозможно", что обсуждение состоится до второго тура президентских выборов, который пройдет 7 мая.

"Национальный фронт" — французская партия, выступающая за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей. Лидером партии сейчас является Марин Ле Пен, дочь основателя движения Жан-Мари Ле Пена.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.