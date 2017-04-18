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    Активистки Femen попытались сорвать выступление Ле Пен

    (обновлено: )24
    Две полуобнаженные активистки движения Femen попытались прорваться на сцену концертного зала в Париже во время выступления лидера партии "Национальный фронт", кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен.
    Tukabel Tukabel/YouTube

    Инцидент произошел в понедельник вечером на северо-востоке Парижа. Женщина с голым торсом, на котором были нанесены надписи, с букетом в руках ворвалась на сцену. Охрана Нацфронта немедленно увела ее. Чуть позже другая женщина попыталась повторить аналогичную акцию, но ее также увели.

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    Как сообщает телеканал BFMTV, Марин Ле Пен с иронией отреагировала на акцию феминисток. Она отметила, что действия Femen свидетельствуют о "полном смещении ценностей" и назвала себя "единственной женщиной, которая защищает женщин".

    Отмечается, что в это же время снаружи концертного зала проходила манифестация, в которой приняли участие около 400 человек. Для их разгона полиция применила слезоточивый газ.

    Активистки движения Femen, зарегистрированного во Франции в 2012 году, проводят эпатажные топлесс-акции по всему миру. Его филиалы появились и в ряде других государств.

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