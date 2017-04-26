Макрон заявил, что ему грустно за избирателей Меланшона

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Победитель первого тура президентских выборов во Франции, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон выразил сожаление в связи с тем, что выбывший из гонки лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон не указал своим избирателям, за кого голосовать во втором туре.

Меланшон, выбывший в ночь на понедельник из гонки за пост главы государства, выступая перед сторонниками, предложил им "перенять факел".

"Что касается господина Меланшона. которого вы упомянули, я сожалею об этом… Мне грустно за его избирателей. Я считаю, что они стоят гораздо больше, чем то, что он сказал им в воскресенье вечером", — заявил Макрон в эфире телеканала France 2. Он добавил, что 15 лет назад Меланшон не сомневался, когда призвал помешать отцу лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен Жан-Мари Ле Пену победить во втором туре президентских выборов и голосовать за его противника Жака Ширака.

По словам Макрона, многие политические деятели, в том числе "Республиканцы", не пожелали оказать широкую поддержку его кандидатуре. Макрон заявил, что проблема заключается в том, что их позиция не является четкой.

Ранее представитель "непокорившихся" Эрик Кокерель заявил, что сторонники Меланшона не проголосуют за Марин Ле Пен во втором туре выборов, и Ле Пен никогда не станет президентом.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

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По уточненным данным на сайте МВД, явка составила 77,77% (на прошлых выборах в 2012 году — 80,42%), от голосования воздержались 22,23% избирателей (20,53% в 2012 году). Второй тур выборов пройдет 7 мая.