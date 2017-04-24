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    Ле Пен: Макрон при поддержке Олланда шел "словно по ковру из лепестков роз"

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    Выборы президента Франции (83)

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    По словам лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, Макрон прошел во второй тур "словно по ковру из розовых лепестков", при практически единогласной и постоянной поддержке всех французских СМИ, элит, профсоюзных организаций и объединений предпринимателей.
    Первый тур президентских выборов во Франции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон никогда не разрывал отношений с президентом Франсуа Олландом, он прошел во второй тур президентских выборов при единогласной поддержке властей и французских медиа, заявила лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

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    "Макрон никогда не разрывал с Франсуа Олландом, он лишь создал видимость того, что это сделал. Господин Олланд поддерживает его на протяжении долгих месяцев", — сказала Ле Пен в эфире телеканала France 2.

    По ее словам, Макрон прошел во второй тур "словно по ковру из розовых лепестков", при практически единогласной и постоянной поддержке всех французских СМИ, элит, профсоюзных организаций и объединений предпринимателей.

    Она отметила, что не понимает позицию ставшего на выборах третьим кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона, который на протяжении предвыборной кампании сам говорил о том, что Макрон — "дитя" Олланда, которое обеспечит продолжение провальной пятилетки президента-социалиста, а теперь призывает во втором туре поддержать именно его.

    В воскресенье во Франции прошел первый тур президентских выборов президента, на пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, во второй тур вышли основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон — 24,01% голосов — и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,30%. Второй тур выборов состоится 7 мая.

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