Ле Пен: Макрон при поддержке Олланда шел "словно по ковру из лепестков роз"

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон никогда не разрывал отношений с президентом Франсуа Олландом, он прошел во второй тур президентских выборов при единогласной поддержке властей и французских медиа, заявила лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

"Макрон никогда не разрывал с Франсуа Олландом, он лишь создал видимость того, что это сделал. Господин Олланд поддерживает его на протяжении долгих месяцев", — сказала Ле Пен в эфире телеканала France 2.

По ее словам, Макрон прошел во второй тур "словно по ковру из розовых лепестков", при практически единогласной и постоянной поддержке всех французских СМИ, элит, профсоюзных организаций и объединений предпринимателей.

Она отметила, что не понимает позицию ставшего на выборах третьим кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона, который на протяжении предвыборной кампании сам говорил о том, что Макрон — "дитя" Олланда, которое обеспечит продолжение провальной пятилетки президента-социалиста, а теперь призывает во втором туре поддержать именно его.

В воскресенье во Франции прошел первый тур президентских выборов президента, на пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, во второй тур вышли основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон — 24,01% голосов — и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,30%. Второй тур выборов состоится 7 мая.