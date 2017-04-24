Ле Пен: до второго тура французы увидят настоящее лицо Макрона

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен надеется "развеять туман" вокруг программы своего оппонента на втором туре выборов президента, лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона.

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"Макрон воспользовался туманом, которые поддерживался в ходе первого тура, и этот туман скоро рассеется. Французы увидят, что его проект предполагает жестокие меры в социальной сфере, экономике", — сказала Ле Пен в эфире телеканала France 2.

По ее словам, лидер движения "Вперед" является сторонником неконтролируемой глобализации и ничего не сделает против массовой иммиграции.

В воскресенье во Франции прошел первый тур президентских выборов президента, на пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, во второй тур вышли основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон — 24,01% голосов — и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,30%.

Второй тур выборов состоится 7 мая.