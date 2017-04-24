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    Ле Пен: до второго тура французы увидят настоящее лицо Макрона

    Тема:

    Выборы президента Франции (82)

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    По словам лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, лидер движения "Вперед" является сторонником неконтролируемой глобализации и ничего не сделает против массовой иммиграции.
    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен надеется "развеять туман" вокруг программы своего оппонента на втором туре выборов президента, лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона.

    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Макрон воспользовался туманом, которые поддерживался в ходе первого тура, и этот туман скоро рассеется. Французы увидят, что его проект предполагает жестокие меры в социальной сфере, экономике", — сказала Ле Пен в эфире телеканала France 2.

    По ее словам, лидер движения "Вперед" является сторонником неконтролируемой глобализации и ничего не сделает против массовой иммиграции.

    В воскресенье во Франции прошел первый тур президентских выборов президента, на пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, во второй тур вышли основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон — 24,01% голосов — и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,30%.

    Второй тур выборов состоится 7 мая.

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