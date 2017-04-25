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    В мире

    Названа причина отказа Нетаньяху в аудиенции главе МИД ФРГ

    Тема:

    На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю (483)

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    В канцелярии израильского правительства сообщили, что "политика премьер-министра Нетаньяху - не встречаться с зарубежными визитерами, которые во время дипломатических поездок в Израиль общаются с группами, очерняющими солдат Армии обороны".
    Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху
    Associated Press Baz Ratner

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет принимать зарубежных визитеров, если те встречаются с организациями, занимающимися "очернительством" израильских военных, заявила канцелярия главы израильского правительства после отказа в аудиенции министру иностранных дел Германии Зигмару Габриэлю.

    Флаг Германии
    TOBIAS SCHWARZ / AFP
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    Тот, как ранее сообщалось, включил в программу поездки контакты с НКО "левого" толка "Бецелем" и "Шоврим Штика", которые ведут мониторинг действий израильских силовиков на палестинских территориях и предают огласке выявленные правонарушения. Обе организации обвиняются их оппонентами в подрыве международной репутации Израиля, создании угрозы судебного преследования военных и политиков.

    "Политика премьер-министра Нетаньяху — не встречаться с зарубежными визитерами, которые во время дипломатических поездок в Израиль общаются с группами, очерняющими солдат Армии обороны Израиля как военных преступников", — сказано в заявлении.

    "Армия обороны Израиля и ее солдаты — это основа нашего существования", — подчеркнули в окружении Нетаньяху, который также возглавляет МИД.

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    Канцелярия премьер-министра назвала отношения с Германия очень важными и выразила уверенность, что они не пострадают от этого инцидента. Местная газета "Гаарец" пишет, что после отказа в аудиенции Габриэль не стал отвечать на телефонный звонок Нетаньяху.

    Немецкий министр находится в Иерусалиме, где его уже принял президент Реувен Ривлин. В ходе встречи глава государства не обошел стороной дипломатический инцидент, назвав израильскую армию "самой моральной в мире" и заявив, что любая критика должна опираться на реальные факты.

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