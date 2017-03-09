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    Россия

    Путин подарил Нетаньяху 500-летнюю книгу

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    Из Москвы Нетаньяху везет экземпляр "Иудейской войны" античного историка Иосифа Флавия. Книга была напечатана в 1526 году в Италии на тосканском языке.
    Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (слева) во время встречи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мар – РИА Новости Украина. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил в подарок от президента России Владимира Путина книгу, которой почти 500 лет, сообщила пресс-служба главы правительства.

    Из Москвы Нетаньяху везет экземпляр "Иудейской войны" античного историка Иосифа Флавия. Книга была напечатана в 1526 году в Италии на тосканском языке.

    "Премьер-министр дал распоряжение передать книгу Национальной библиотеке", — сказано в пресс-релизе.

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планировал встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Сирии.

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