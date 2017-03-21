Израиль нанесет удары по целям на территории Сирии - Нетаньяху

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит наносить удары по целям на территории Сирии, о чем он уведомил президента России Владимира Путина, пишет издание "Маарив".

"Если есть возможность оперативного исполнения и данные разведки — мы атакуем, и это будет так продолжаться", — сказал Нетаньяху на брифинге в ходе своего визита в Китай о своем разговоре с Путиным. По его словам, Россия не устанавливала для Израиля ограничений по действиям в Сирии.

Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что системы противовоздушной обороны Сирии в понедельник вечером сбили один из бесплотных летательных аппаратов (БПЛА) Израиля на юго-западе страны. По информации телеканала, разведывательный беспилотник был поражен сирийскими военными после того, как нарушил воздушное пространство арабской республики в провинции Эль-Кунейтра.

Представитель Армии обороны Израиля, что израильский беспилотник упал накануне на территории Сирии, но не потому что был сбит.

В ночь на пятницу израильская авиация была обстреляна с земли после того, как атаковала цели на территории САР. Тогда сирийская армия заявила, что зенитчикам удалось сбить один из самолетов, участвовавших в налете. Израильтяне, в свою очередь, отрицают наличие потерь и говорят, что одна из сирийских ракет была перехвачена системой ПРО. Целью удара они назвали колонну с оружием для бойцов ливанского движения "Хезболлах", которые сражаются на стороне президента Башара Асада.

Комментируя произошедшее, министр обороны Израиля Авигдор Либерман в воскресенье заявил, что будет и впредь пресекать поставки оружия "Хезболлах", а также пригрозил уничтожать батареи ПРО Сирии, если те вновь откроют огонь по самолетам, задействованным в выполнении этой задачи.