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    Израиль обстрелял пост сирийской армии в ответ на перелет снаряда

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    Израильские военные заявили, что считают правительство в Дамаске и подконтрольные ему войска ответственными за любые агрессивные действия с их территории.
    Израильская армия. Архивное фото
    Пресс-служба Армии обороны Израиля | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Израильские военные обстреляли пост сирийских правительственных войск после падения танкового снаряда на контролируемой еврейским государством части Голанских высот, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    С израильской стороны пострадавших нет. Военные пока не говорят, был ли обстрел с сирийской территории преднамеренным или, как в большинстве подобных инцидентов в прошлом, имел место случайный перелет снарядов через разделительную линию.

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    "После того как снаряд, выпущенный из танкового орудия со стороны Сирии, упал на севере Голанских высот, Армия обороны Израиля атаковала пост, принадлежащий сирийскому режиму… Зафиксировано попадание", — сказано в сообщении.

    Израильтяне отметили, что считают правительство в Дамаске и подконтрольные ему войска ответственными за любые агрессивные действия с их территории.

    "Армия не потерпит никаких посягательств на суверенитет Израиля и безопасность его граждан", — предупредили военные, предположив, что инцидент не был преднамеренным, а снаряд случайно перелетел в ходе междоусобных боев в соседнем государстве.

    Ранее сообщалось, что израильская полиция прочесывает окрестности красноморского курорта Эйлат в поисках фрагментов ракет, которые могли быть выпущены по городу.

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