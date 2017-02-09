Израиль обстрелял пост сирийской армии в ответ на перелет снаряда

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Израильские военные обстреляли пост сирийских правительственных войск после падения танкового снаряда на контролируемой еврейским государством части Голанских высот, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

С израильской стороны пострадавших нет. Военные пока не говорят, был ли обстрел с сирийской территории преднамеренным или, как в большинстве подобных инцидентов в прошлом, имел место случайный перелет снарядов через разделительную линию.

"После того как снаряд, выпущенный из танкового орудия со стороны Сирии, упал на севере Голанских высот, Армия обороны Израиля атаковала пост, принадлежащий сирийскому режиму… Зафиксировано попадание", — сказано в сообщении.

Израильтяне отметили, что считают правительство в Дамаске и подконтрольные ему войска ответственными за любые агрессивные действия с их территории.

"Армия не потерпит никаких посягательств на суверенитет Израиля и безопасность его граждан", — предупредили военные, предположив, что инцидент не был преднамеренным, а снаряд случайно перелетел в ходе междоусобных боев в соседнем государстве.

Ранее сообщалось, что израильская полиция прочесывает окрестности красноморского курорта Эйлат в поисках фрагментов ракет, которые могли быть выпущены по городу.