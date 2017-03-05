Нетаньяху намерен в четверг встретиться с Путиным

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует в четверг встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Сирии.

"В четверг я встречаюсь с президентом Путиным в Москве. В центре переговоров будет ситуация в Сирии и попытки урегулирования (в этой стране)", — сказал Нетаньяху на воскресном заседании правительства.

По его словам, Израиль обеспокоен попытками Ирана закрепиться в Сирии.

"Я намерен выразить решительное несогласие Израиля с этим. Надеюсь, мы сможем достичь определенного взаимопонимания", — сказал Нетаньяху.

Ранее Нетаньяху заявлял, что Израиль координируется с Россией по военной линии, чтобы избежать непредвиденных конфликтов в Сирии.