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    Нетаньяху намерен в четверг встретиться с Путиным

    (обновлено: )12721
    Премьер-министр Израиля заявил, что собирается обсудить с президентом России ситуацию в Сирии. По его словам, Израиль обеспокоен попытками Ирана закрепиться в Сирии.
    Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху
    Associated Press Baz Ratner

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует в четверг встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Сирии.

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    "В четверг я встречаюсь с президентом Путиным в Москве. В центре переговоров будет ситуация в Сирии и попытки урегулирования (в этой стране)", — сказал Нетаньяху на воскресном заседании правительства.

    По его словам, Израиль обеспокоен попытками Ирана закрепиться в Сирии.

    "Я намерен выразить решительное несогласие Израиля с этим. Надеюсь, мы сможем достичь определенного взаимопонимания", — сказал Нетаньяху.

    Ранее Нетаньяху заявлял, что Израиль координируется с Россией по военной линии, чтобы избежать непредвиденных конфликтов в Сирии.

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