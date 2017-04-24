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    Макрон после подсчета 90% бюллетеней набирает 23,72%, Ле Пен - 21,90%

    Тема:

    Выборы президента Франции (59)

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    По данным МВД Франции, после подсчета 34,1 миллиона бюллетеней (более 90%) Эммануэль Макрон набирает в первом туре президентских выборов во Франции 23,72% голосов, второй идет лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,90%.
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
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    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон, по информации на 00.00 (01.00 по Киеву), набирает в первом туре президентских выборов во Франции 23,72% голосов, второй идет лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,90%, свидетельствуют официальные данные МВД страны после подсчета 34,1 миллиона бюллетеней (более 90%).

    Первый тур президентских выборов во Франции
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    Выборы во Франции: как проходит голосование

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    Кандидат от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон идет третьим — 19,92%, четвертым — лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон  — 19,24%.

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    Напомним, во Франции в воскресенье прошел первый тур президентских выборов. Экс-премьер Франции, кандидат в президенты страны от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон уже признал свое поражение в первом туре выборов.

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    Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен

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