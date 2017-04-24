Макрон после подсчета 90% бюллетеней набирает 23,72%, Ле Пен - 21,90%

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон, по информации на 00.00 (01.00 по Киеву), набирает в первом туре президентских выборов во Франции 23,72% голосов, второй идет лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,90%, свидетельствуют официальные данные МВД страны после подсчета 34,1 миллиона бюллетеней (более 90%).

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Кандидат от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон идет третьим — 19,92%, четвертым — лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон — 19,24%.

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Напомним, во Франции в воскресенье прошел первый тур президентских выборов. Экс-премьер Франции, кандидат в президенты страны от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон уже признал свое поражение в первом туре выборов.