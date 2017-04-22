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    В мире

    СМИ допустили, что КНДР начнет войну за воссоединение с Югом

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (328)

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    Центральная в КНДР партийная газета написала, что США "промахнулись с запугиванием КНДР и попытками добиться чего-то путем размещение стратегических бомбардировщиков, авианосцев и так далее".
    КНДР - Пхеньян
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 апр – РИА Новости Украина. Северная Корея в случае дальнейших провокаций США может начать "великую войну" за воссоединение с Югом говорится в опубликованном в субботу комментарии центральной в КНДР партийной газеты "Нодон Синмун".

    Политолог Максим Яли
    Максим Яли/Facebook
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    "США основательно сошли с ума. Они промахнулись с запугиванием КНДР и попытками добиться чего-то путем размещение стратегических бомбардировщиков, авианосцев и так далее. Армия и народ КНДР никогда не будут напуганы подобным блефом", — отмечается в сообщении.

    "Дни, когда США угрожали КНДР ядерным оружием, прошли…. США стремятся завладеть КНДР за счет усилий Японии и Южной Кореи, намеренно провоцируя последних и доводя ситуацию на Корейском полуострове до "грани войны", — подчеркивает издание.

    В ответ "на такие враждебные действия и провокации КНДР ответит превентивными ударами и великой войной за национальное воссоединение", заявила "Нодон Синмун".

    На Корейском полуострове сохраняется геополитическая напряженность. В воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. В то же время вице-президент США Майк Пенс, который посетил ранее в понедельник разделяющую Корейский полуостров демилитаризованную зону, заявил, что в отношении КНДР у Вашингтона "стратегическому терпению пришел конец".

    Ситуация вокруг КНДР обострилась и с подходом к Корейскому полуострову ударной группы военных кораблей США во главе с авианосцем "Карл Винсон", поскольку после удара американских крылатых ракет по Сирии СМИ стали активно развивать тему возможности таких же действий против КНДР.

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