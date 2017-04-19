Военные США намерены перехватывать ракеты КНДР в ходе испытаний - СМИ

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Военные США рассматривают возможность сбивать ракеты КНДР во время испытаний, чтобы продемонстрировать силу Пхеньяну, пишет газета Guardian со ссылкой на два источника.

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Как пишет издание, на фоне возросшего напряжения в связи с ракетными испытания КНДР, Пентагон ищет пути надавить на страну в вопросе денуклеаризации. Министр обороны США Джеймс Мэттис уже проинформировал конгресс по этому поводу, однако военные пока не приняли решения по поводу перехвата северокорейских ракет.

При этом источники газеты заявили, что американские военные не рассматривают использование зенитного ракетного комплекса THAAD, которое на своей территории размещает Южная Корея. Вместо этого военные США могут использовать установленные на кораблях системы раннего предупреждения "Иджис" (Aegis).

Также отмечается, что американские военные могут попытаться убедить Японию использовать имеющиеся возможности противоракетной обороны. Один из американских чиновников заявил газете, что военную обсуждали возможность сбить ракеты КНДР до встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином во Флориде.

По мнению экспертов и бывших чиновников, перехват ракет КНДР во время испытаний может привести к эскалации, которую Вашингтон будет не в состоянии контролировать. Они отметили, что такая ситуация может иметь потенциальные разрушительные последствия для союзников США – Южной Кореи и Японии.

"Я бы беспокоился о том, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын – ред.) будет чувствовать необходимость отреагировать с надлежащей силой, так как он не захотел бы показаться слабым", — заявил бывший представитель Пентагона Абрахам Денмарк.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась еще в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерные испытания и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года Северная Корея провела еще одни ядерные испытания. Кроме того в течение года было произведено порядка 20 ракетных испытаний.

Шестого марта КНДР осуществила запуск четырех баллистических ракет, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. На следующий день командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению зенитного ракетного комплекса THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения России и Китая.