Белый дом заявил о сближении позиций США и Китая по проблеме КНДР

КИЕВ, 19 апр – РИА Новости Украина. Белый дом заявил о сближении позиций США и Китая по проблеме вокруг КНДР, Вашингтон считает позитивным развитием растущую роль Пекина в этом вопросе, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Я думаю, это очень позитивный сигнал, видеть, что Китай продолжает сближаться с нами в попытках контролировать Северную Корею", — сказал пресс-секретарь президента США на регулярном брифинге. Он назвал положительно оценил " то, что "Китай дает позитивные сигналы о сближении с нашими позициями" и "играет все более важную роль" в отношении урегулирования северо-корейской проблемы.

Ранее представитель МИД КНР, комментируя заявления северокорейских официальных лиц о планах ядерного испытания и регулярных запусков ракет, заявил, что Пекин "серьезно обеспокоен последними тенденциями в КНДР по развитию ядерных ракет".

Эксперты сходятся во мнении, что КНДР может до 25 апреля, когда отмечается годовщина создания Корейской народной армии, провести шестое ядерное испытание или пуск ракеты. США говорят о том, что готовы воздействовать на КНДР всеми средствами, имеющимися в наличии, а также "устанавливать мир силой". КНДР со своей стороны обещает ответить ядерным ударом на атомную войну и активизирует разработки межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь территории США.