Япония из-за ракеты КНДР рассматривает возможность развернуть армию

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Правительство Японии впервые рассматривает вопрос о развертывании сил самообороны в случае, если ракета КНДР попадет в японские территориальные воды, пишет газета "Иомиури".

Пакет законов об обеспечении безопасности, вступивший в силу 29 марта 2016 года, расширяет возможности использования сил самообороны, том числе за рубежом и для защиты своих союзников. Он также ввел три степени опасности, при которых вводятся регламентации для сил самообороны.

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Попадание ракеты КНДР в территориальные воды планируется признать ситуацией, когда "угроза вооруженного нападения представляет очевидную опасность". В этом случае силы самообороны могут быть "развернуты на линии фронта".

В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном запуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета KN-15 среднего радиуса действия.