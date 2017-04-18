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    "Посмотрим, что будет дальше". Трамп отказался раскрыть планы по КНДР

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (318)

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    Американский президент Дональд Трамп заявил, что "этот джентльмен обыгрывал" США ранее, поэтому он не намерен объявлять о своих дальнейших шагах.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    ROBYN BECK / AFP

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп не будет анонсировать свои планы и дальнейшие шаги в отношении Северной Кореи, передает телеканал Fox News.

    Флаги КНДР
    AFP PHOTO / Ed Jones
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    "Я не собираюсь сообщать, что я делаю, о чем я думаю. Я не поступаю так, как другие администрации, которые сообщают о том, что собираются сделать через четыре недели. Это так не работает", — ответил Трамп на вопрос о возможном военном ударе США по КНДР.

    "Посмотрим, что будет дальше. Я надеюсь, что все будет хорошо, что будет мир. Но, вы знаете, разговоры с этим джентльменом (лидером КНДР Ким Чен Ыном) ведутся уже долгое время", — добавил Трамп. Президент США также добавил, что "этот джентльмен обыгрывал" США ранее. "Посмотрим, что произойдет, я просто не объявляю о своих шагах", — сказал Трамп.

    Ранее 6 апреля Трамп в контексте сирийского кризиса говорил о том, что никогда не анонсирует своих военных планов. Через несколько часов после этого он отдал приказ о ракетном ударе по сирийской авиабазе в провинции Идлиб.

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    В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном запуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета KN-15 среднего радиуса действия.

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