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    В мире

    КНДР готовится к проведению нового ядерного испытания - СМИ

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (327)

    (обновлено: )28
    Мониторинговая группа на основе анализа съемок со спутника сообщила об активности на полигоне Пунгери. Отмечается, что указанные снимки были получены 19 апреля.
    Народная армия КНДР
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Активность на полигоне Пунгери может свидетельствовать о подготовке к проведению нового ядерного испытания Северной Кореи, сообщила мониторинговая группа портала 38 North, на основе анализа съемок со спутника.  

    Политолог Максим Яли
    Максим Яли/Facebook
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    Отмечается, что указанные снимки были получены 19 апреля.

    Эксперты сходятся во мнении, что КНДР может до 25 апреля, когда отмечается годовщина создания Корейской народной армии, провести шестое ядерное испытание или пуск ракеты.

    США говорят о том, что готовы воздействовать на КНДР всеми средствами, имеющимися в наличии, а также "устанавливать мир силой".

    КНДР со своей стороны обещает ответить ядерным ударом на атомную войну и активизирует разработки межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь территории США.

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