КНДР готовится к проведению нового ядерного испытания - СМИ

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Активность на полигоне Пунгери может свидетельствовать о подготовке к проведению нового ядерного испытания Северной Кореи, сообщила мониторинговая группа портала 38 North, на основе анализа съемок со спутника.

Отмечается, что указанные снимки были получены 19 апреля.

Эксперты сходятся во мнении, что КНДР может до 25 апреля, когда отмечается годовщина создания Корейской народной армии, провести шестое ядерное испытание или пуск ракеты.

США говорят о том, что готовы воздействовать на КНДР всеми средствами, имеющимися в наличии, а также "устанавливать мир силой".

КНДР со своей стороны обещает ответить ядерным ударом на атомную войну и активизирует разработки межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь территории США.