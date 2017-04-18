В Турции разбился полицейский вертолет

АНКАРА, 18 апр – РИА Новости, Алёна Палажченко. Вертолет, принадлежащий органам безопасности Турции, во вторник потерпел катастрофу в провинции Тунджели на востоке страны, сообщает телеканал NTV.

На борту, по предварительным данным, находились 14 человек, из них 8 полицейских и двое судей. О причине катастрофы и пострадавших пока не сообщается.

На место происшествия прибывают спасатели.

Напомним, в ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

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Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. По обвинению в связях с организацией Гюлена в Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.