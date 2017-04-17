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    Правительство Турции продлило режим ЧП

    (обновлено: )18
    Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш в понедельник заявил, что есть рекомендация Совета национальной безопасности о продлении режима ЧП еще на три месяца, и правительство поддержало ее.
    Турция после попытки военного переворота
    REUTERS Huseyin Aldemir

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина, Алена Палажченко. Правительство Турции продлило на три месяца режим ЧП, запрос направлен в парламент, заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш в понедельник.

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    "Есть рекомендация Совета национальной безопасности о продлении режима ЧП еще на три месяца. Мы приняли это решение. В среду оно поступит на утверждение в парламент", — сказал Куртулмуш журналистам в Анкаре.

    Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле прошлого года на три месяца. Затем он дважды продлевался еще на три месяца.

    В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

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    Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. По обвинению в связях с организацией Гюлена в Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.

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