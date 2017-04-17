Анкара: отчет наблюдателей ОБСЕ о референдуме - неприемлемый

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. МИД Турции раскритиковал отчет миссии наблюдателей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) о прошедшем в стране накануне конституционном референдуме, назвав его односторонним, предвзятым и неприемлемым.

Конституционный референдум в воскресенье в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,4% голосов. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

В понедельник миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ сообщила, что проведение референдума в Турции не соответствовало стандартам Совета Европы. По мнению наблюдателей ОБСЕ, конституционный референдум проходил в условиях, когда "две стороны кампании не имели равных возможностей".

"Мы долгие годы ведем сотрудничество с БДИПЧ ОБСЕ, представители которого работали в Турции во время референдума 16 апреля. Ранее мы просили их избегать комментариев, основанных на недостатке информации, что может открыть дорогу ошибкам. В их отчете мы с сожалением встретили обвинения и политические оценки. Их вывод о том, что референдум якобы не соответствует международным стандартам, неприемлем. Этот отчет демонстрирует односторонний и предвзятый подход", — говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что "члены наблюдательной миссии ОБСЕ еще до начала референдума позволяли политические заявления, и это доказывает, что они приехали в страну со стереотипами и не соблюдали принципов объективности".