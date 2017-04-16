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    В мире

    Всемирный экономический форум назвал новую угрозу мировой экономике

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    Согласно информации, вследствие бурного развития технологий, компании все чаще сталкиваются со сложностями при поиске сотрудников на должности, требующие высокой квалификации.
    Сотрудник в офисе биржи
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Всемирный экономический форум в Давосе в Швейцарии назвал новую проблему, которая угрожает мировой экономике. Об этом сообщает пресс-служба World Economic Forum.

    Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Не нужно иллюзий. Блинов о транше МВФ и экономике Украины

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    Вследствие бурного развития технологий, компании все чаще сталкиваются со сложностями при поиске сотрудников на должности, требующие высокой квалификации.

    Форум приводит топ-10 стран, чьи компании сталкиваются с такими проблемами.

    На первом месте – Япония, где такие проблемы имеют 81% компаний. В топ-3 также входят Индия (64%) и Бразилия (63%).

    Среди европейских стран дефицит специалистов наиболее острый в Греции (42%), Германии (40%) и Италии (44%).

    В то же время во Франции эта проблема актуальна для 21% компаний, в Великобритании – для 12%, а для Испании (имеющий самый высокий уровень безработицы в ЕС) – всего для 3%.

    Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард по итогам встречи министров финансов и глав центробанков G20 в Баден-Бадене заявила, что мировая экономика набирает рост. В то же время, по ее словам, неопределенность сохраняется.

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