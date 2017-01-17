ООН прогнозирует рост мировой экономики в 2017 г на 2,7%

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Рост мировой экономики в нынешнем году составит 2,7%, в 2018 году — 2,9%, говорится в докладе о состоянии и перспективах экономики WESP-2017 департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.

Как отмечается в представленном во вторник докладе, в 2016 году рост мирового ВВП составил 2,2%, мировой торговли — 1,2%.

Это самые низкие показатели развития с рецессии 2009 года. Эксперты ООН прогнозировали рост мирового ВВП на 2016 год на 0,7 процентного пункта выше итоговых показателей, однако коррективы пришлось вносить из-за того, что США, Япония, многие африканские страны-экспортеры товаров потребления, государства СНГ и Латинской Америки показали рост ниже ожидаемого. До 60% роста мировой экономики по-прежнему приходится на развивающиеся страны.

По оценкам экспертов, страны СНГ, Латинской Америки и Карибского бассейна в 2017 году продемонстрируют рост на уровне 1,4%.