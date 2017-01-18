наверх
18.01.201705:38
Курсы валют НБУ
  • EUR29.52+ 0.15
  • USD27.63- 0.09
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Украина ухудшила позиции в рейтинге самых инновационных экономик мира

    Тема:

    Экономика Украины. Падение гривны (247)

    (обновлено: )3610
    По данным агентстваBloomberg, Украина имеет наихудший из 50 стран уровень производительности труда, при этом количеству дипломированных специалистов занимает четвертое место.
    Флаг Украины и Монумент независимости
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Украина по итогам 2016 года заняла 42 место в рейтинге стран с самой инновационной экономикой по версии агентства Bloomberg, сообщает ZN.UA.

    Доллары
    REUTERS Dado Ruvic
    Как жить будем? Госдолг Украины - это 70% ВВП

    По сравнению с 2015 годом Украина опустилась в рейтинге на одну позицию ниже, год назад страна была на 41-м месте.

    Смотрите также: Давос-2017. Рабочий визит Порошенко в Швейцарию

    Как отмечает агентство, изначально аналитики оценивали 200 стран, но в ходе исследования их круг сузился до 50. Все страны в рейтинге оценивались по 7 критериям: развитие исследовательской базы, производство товаров с высокой добавочной стоимостью, доля дипломированных специалистов на рынке труда, производительность труда, степень использования hi-tech технологий, активность бизнеса в сфере патентования изобретений и концентрация исследовательских центров.

    В рейтинге показано, что Украина имеет наихудший из 50 стран уровень производительности труда, при этом количеству дипломированных специалистов занимает четвертое место.

    Читайте также: Есть ли предел падения гривны

    Возглавила общий топ-рейтинг Южная Корея, сохранившая свои прошлогодние позиции. В первую десятку ведущих инновационных экономик мира также вошли Германия, Швеция, Финляндия, Швейцария, Сингапур, Япония, Дания, США и Израиль.

    Как сообщалось, по итогам 2016 года Украина опустилась с 37-го на 38-е место в рейтинге свободы интернета международной неправительственной организации Freedom House. 

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Всемирный экономический форум в Давосе
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Барак Обама во время прощальной речи
    Смена власти в США
    На месте перестрелки в Олевске Житомирской области
    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске
    Вице-президент США Джозеф Байден
    Прощальный визит Байдена в Украину