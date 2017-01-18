Украина ухудшила позиции в рейтинге самых инновационных экономик мира

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Украина по итогам 2016 года заняла 42 место в рейтинге стран с самой инновационной экономикой по версии агентства Bloomberg, сообщает ZN.UA.

По сравнению с 2015 годом Украина опустилась в рейтинге на одну позицию ниже, год назад страна была на 41-м месте.

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Как отмечает агентство, изначально аналитики оценивали 200 стран, но в ходе исследования их круг сузился до 50. Все страны в рейтинге оценивались по 7 критериям: развитие исследовательской базы, производство товаров с высокой добавочной стоимостью, доля дипломированных специалистов на рынке труда, производительность труда, степень использования hi-tech технологий, активность бизнеса в сфере патентования изобретений и концентрация исследовательских центров.

В рейтинге показано, что Украина имеет наихудший из 50 стран уровень производительности труда, при этом количеству дипломированных специалистов занимает четвертое место.

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Возглавила общий топ-рейтинг Южная Корея, сохранившая свои прошлогодние позиции. В первую десятку ведущих инновационных экономик мира также вошли Германия, Швеция, Финляндия, Швейцария, Сингапур, Япония, Дания, США и Израиль.

Как сообщалось, по итогам 2016 года Украина опустилась с 37-го на 38-е место в рейтинге свободы интернета международной неправительственной организации Freedom House.