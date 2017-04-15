США впервые разместили истребители F-35 в Великобритании

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Военно-воздушные силы США на территории Великобритании впервые дислоцировали новые истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35A. Об этом сообщается в релизе Европейского командования американских вооруженных сил.

"Передовое присутствие F-35 подтверждает мой приоритет в отношении поддержания боеготовности вооруженных сил в Европе", — приводятся в сообщении слова верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертис Скапарротти.

Он добавил, что присутствие авиагруппы "усиливает военный потенциал НАТО в Европе".

Количество самолётов не сообщается, однако ранее Пентагон отмечал, что речь идет о небольшом числе машин.

Ранее сообщалось, что ВВС США впервые применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" в Афганистане.