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    В мире

    США впервые разместили истребители F-35 в Великобритании

    (обновлено: )114
    По словам верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертис Скапарротти, присутствие авиагруппы "усиливает военный потенциал НАТО в Европе".
    Lockheed Martin F-35 Лайтнинг II
    wikipedia

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Военно-воздушные силы США на территории Великобритании впервые дислоцировали новые истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35A. Об этом сообщается в релизе Европейского командования американских вооруженных сил.

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    "Передовое присутствие F-35 подтверждает мой приоритет в отношении поддержания боеготовности вооруженных сил в Европе", — приводятся в сообщении слова верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертис Скапарротти.

    Он добавил, что присутствие авиагруппы "усиливает военный потенциал НАТО в Европе".

    Количество самолётов не сообщается, однако ранее Пентагон отмечал, что речь идет о небольшом числе машин.

    Ранее сообщалось, что ВВС США впервые применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" в Афганистане.

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