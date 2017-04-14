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    США направили ракетный эсминец в Южно-Китайское море

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (291)

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    Согласно сообщению пресс-службы американских ВМС, ракетный эсминец Stethem, дислоцированный в Йокосуке (Япония), проводит рутинные операции в Южно-Китайском море.
    Ракетный эсминец Stethem
    wikipedia

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. США направили ракетный эсминец Stethem в Южно-Китайское море, сообщила в пятницу пресс-служба американских ВМС.

    Флаги КНДР
    AFP PHOTO / Ed Jones
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    Данный шаг был предпринят на фоне повышенной напряженности в связи с действиями КНДР по проведению ядерных испытаний.

    "Ракетный эсминец Stethem, дислоцированный в Йокосуке (Япония), проводит рутинные операции в Южно-Китайском море", — говорится в сообщении.

    Как заявил представитель флота Роберт Клин, данная командировка позволит экипажу получить важный опыт в осуществлении миссий в ключевых регионах.

    Восьмого апреля США направили к берегам Корейского полуострова группу кораблей во главе с авианосцем "Карл Винсон".

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