США направили ракетный эсминец в Южно-Китайское море

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. США направили ракетный эсминец Stethem в Южно-Китайское море, сообщила в пятницу пресс-служба американских ВМС.

Данный шаг был предпринят на фоне повышенной напряженности в связи с действиями КНДР по проведению ядерных испытаний.

"Ракетный эсминец Stethem, дислоцированный в Йокосуке (Япония), проводит рутинные операции в Южно-Китайском море", — говорится в сообщении.

Как заявил представитель флота Роберт Клин, данная командировка позволит экипажу получить важный опыт в осуществлении миссий в ключевых регионах.

Восьмого апреля США направили к берегам Корейского полуострова группу кораблей во главе с авианосцем "Карл Винсон".