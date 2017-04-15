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    В мире

    Ударом сверхмощной бомбы США в Афганистане убито более 90 боевиков - власти

    (обновлено: )13710
    Ранее террористическая группировка "Исламское государство" утверждала, что боевики не понесли потерь в результате применения ВС США в Афганистане одной из мощнейших неядерных бомб.
    Самолет MC-130
    wikipedia

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости. Число убитых боевиков террористической группировки "Исламское государство" ударом сверхмощной бомбы США на востоке Афганистана превысило 90 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

    Пентагон опубликовал видео удара США «матерью всех бомб» в Афганистане
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    Обнародовано видео удара США "матерью всех бомб" в Афганистане

    Агентство сообщило в пятницу о заявлении террористической группировки "Исламское государство", в котором утверждается, что боевики не понесли потерь в результате применения ВС США в Афганистане одной из мощнейших неядерных бомб.

    "По меньшей мере 92 боевика ИГ были убиты в ходе бомбардировки", — сообщил агентству глава уезда Ачин провинции Нангархар Исмаил Шинвари.

    США в четверг впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков "Исламского государства". Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

    Президент США Дональд Трамп уже назвал удар "очень удачной миссией" американских вооруженных сил.

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