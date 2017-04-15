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    NYT: более 80 боевиков ликвидированы в результате удара США в Афганистане

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (610)

    (обновлено: )0
    Самолет и флаг США
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В результате удара сверхмощной неядерной бомбы США в Афганистане были уничтожены по меньшей мере 82 боевика, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя губернатора провинции Нангархар.

    Пентагон опубликовал видео удара США «матерью всех бомб» в Афганистане
    канал RT на
    Обнародовано видео удара США "матерью всех бомб" в Афганистане

    В четверг США впервые применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" в Афганистане. Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

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    Как сообщает NYT, афганские власти сообщили о десятках уничтоженных боевиков, однако, информация о точном масштабе ущерба экстремистам еще уточняется. Взрыв почувствовали также местные жители, находившиеся на расстоянии десятков миль от места ее применения.

    США в четверг впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков "Исламского государства". Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

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    Президент США Дональд Трамп уже назвал удар "очень удачной миссией" американских вооруженных сил. В то же время ​в России, комментируя применение GBU-43 в Афганистане, заявили, что это угрожает новым витком гонки вооружения. 

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