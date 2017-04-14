Хроника 13 апреля: Евровидение без России, новая партия Савченко, удар США в Афганистане

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 13 апреля, в Раде приняли законпроект о рынке электроэнергии, суд арестовал акции "Укртелекома" и "ТриМоба" а нардеп Савченко создала новую партию и попала в новое ДТП. К тому вчера США впервые в истории нанесли удар крупнейшей в мире неяденой бомбой. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Раде приняли законпроект о рынке электроэнергии

Верховная Рада на заседании в четверг приняла закон о рынке электроэнергии. Закон определяет правовые, экономические и организационные основы функционирования рынка электроэнергии и регулирует отношения, связанные с производством, передачей, распределением, куплей-продажей и поставкой э/э. Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Суд арестовал акции "Укртелекома" и "ТриМоба"

Печерский суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины арестовал акции компаний "Укртелеком" и "ТриМоб", сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. "Управлением ГПУ по противодействию ОПГ (организованным преступным группам) ведется производство о незаконном выделении по указанию (экс-президент Виктора) Януковича 220 миллионов гривен (около 8 миллионов долларов) из государственного бюджета Украины и приватизации 93% акций "Укртелекома" по заниженной на 1,6 миллиарда гривен (около 60 миллионов долларов)", — написал Луценко в соцсетях.

Депутаты поддержали закон о легализации деятельности частных детективов

Верховная Рада приняла закон, который позволит легализовать деятельность частных детективов, которых сейчас, по неофициальным данным, работает несколько тысяч. Его еще должен подписать президент Украины. В документе говорится, что частным детективом может быть гражданин Украины, который в частности имеет высшее юридическое образование или стаж работы в оперативных подразделениях или органах досудебного расследования не менее трех лет.

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Новая партия и новое ДТП нардепа Савченко

Внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко создала партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Первый съезд политсилы состоялся. В этот же день утром автомобиль, в которой находилась Савченко, сбил женщину. Авария произошла в Деснянском районе Киева. По информации СМИ, за рулем автомобиля находилась сестра нардепа Вера Савченко. Это не первое ДТП в Киеве, участником которого становилась Надежда Савченко.

РФ не примет участие в Евровидении

Европейский вещательный союз заявил, что Россия не примет участие в конкурсе Евровидение-2017 в Киеве, так как отказалась от предложенных альтернативных вариантов. Помимо этого в России отказались транслировать сам конкурс. В пресс-службе "Первого канала" сообщили, что вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя "даже не может рассматриваться" и в сложившейся ситуации канал не считает возможным транслировать конкурс Евровидение-2017.

ФСБ задержала в Самаре украинца по подозрению в шпионаже

Сотрудники УФСБ по региону задержали в Самаре украинского шпиона, планируется его депортация из России. По информации источника в правоохранительных органах, во время допроса он признался в осуществлении им в интересах ГУР МОУ визуальной разведки объектов военной и транспортной инфраструктуры в ДНР, Ростовской и Самарской областях. К тому же в четверг в Бахчисарае были задержаны восемь граждан Украины крымскотатарского происхождения, подозреваемых в причастности к запрещенной в РФ экстремистской организации.

США впервые применили самую мощную неядерную бомбу

В четверг США впервые применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" в Афганистане. Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

США нанесут удар по КНДР, чтобы не допустить ядерного испытания

США могут нанести превентивный удар против Северной Кореи для предотвращения очередного испытания ядерного оружия, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке. По данным телеканала, разведка США убеждена, что Пхеньян готовится провести очередные ядерные испытания уже в эти выходные. На днях США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.

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Всемирный день рок-н-ролла — праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни, отмечается ежегодно 13 апреля. Однако историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днем раньше. 12 апреля 1954 года Билл Хейли записал сингл "Rock Around The Clock", ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям.