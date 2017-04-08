наверх
08.04.201720:53
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91- 0.09
  • USD27.10- 0.06
Рубрики
Ещё
    В мире

    Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Трампа

    Тема:

    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (171)

    (обновлено: )217
    На рисунке изображен Трамп с вытянутыми перед собой руками. Вместо пальцев на ладони одной из них - ракеты, причем одна из них уже "стартовала", оставив за собой яркий огненный след.
    Charlie Hebdo нарисовал карикатуру на Трампа
    Charlie Hebdo

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. На сайте французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo разместили карикатуру на президента США Дональда Трампа в связи с ракетным ударом по сирийскому аэродрому.

    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque
    Трамп использует удар по Сирии для давления на Китай из-за КНДР - эксперт

    На рисунке в рубрике "Рисунок дня" изображен довольный и улыбающийся Трамп с вытянутыми перед собой руками. Вместо пальцев на ладони одной из них — ракеты, причем одна из них уже "стартовала", оставив за собой яркий огненный след.

    Надпись рядом с рисунком гласит: "В апреле делай все, что хочешь".

    Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.

    В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время возложения цветов на месте теракта в Стокгольме
    В толпу на авто: теракты в Стокгольме и Лондоне
    Charlie Hebdo нарисовал карикатуру на Трампа
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    "Торнадовцев" доставили в суд под охраной автоматчиков. Видео
    Дело "Торнадо": судный день
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"