Теракт в Стокгольме: задержанным оказался узбек, симпатизирующий ИГ - СМИ

КИЕВ, 8 апр – РИА Новости Украина, Людмила Божко. Задержанный по подозрению в совершении теракта в центре Стокгольма мужчина симпатизировал террористической организации "Исламское государство", пишет шведская газета Aftonbladet.

Мужчину задержали в одном из бутиков в микрорайоне Мэрста. По данным источников издания, 39-летний мужчина был одет так же, как и разыскиваемый полицией подозреваемый. У него были ссадины, и в связи с задержанием он якобы сообщил, что является виновным в совершении теракта в Стокгольме. Издание пишет, что на одежде мужчины обнаружили осколки стекла.

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По словам источников газеты, задержанный проживает в Швеции, имеет гражданство Узбекистана.

При этом Aftonbladet связалась со знакомой мужчины, которая удивились услышанному и сказала, что не верит в данные газеты. "У него четверо детей и он работает в строительной сфере", — сказала собеседница издания. Она также рассказала, что мужчина никогда не говорил о политике или религии, и что единственное, о чем он говорил, это о работе и о том, как заработать больше денег, чтобы послать их домой семье.

По данным полиции, сообщение о наезде грузовика на людей поступило в пятницу в 14.53 местного времени (15.53 по Киеву). На высокой скорости машина начала сбивать людей, находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Грузовик остановился, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Грузовое авто принадлежало компании Spendrups и было похищено, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента. По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести.