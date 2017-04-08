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    Теракт в Стокгольме: задержанным оказался узбек, симпатизирующий ИГ - СМИ

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    В толпу на авто: теракты в Стокгольме и Лондоне (68)

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    По данным источника в правоохранительных органах, задержанный проживает в Швеции, имеет гражданство Узбекистана. На его одежде нашли осколки стекла, а сам он утверждает, что является виновным в совершении теракта.
    Теракт в центре Стокгольма. Полиция оказывает помощь пострадавшим
    Aftonbladet

    КИЕВ, 8 апр – РИА Новости Украина, Людмила Божко. Задержанный по подозрению в совершении теракта в центре Стокгольма мужчина симпатизировал террористической организации "Исламское государство", пишет шведская газета Aftonbladet.

    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    REUTERS Daniel Dikson
    Стокгольм, Париж, Лондон. Теракты в Европе последнего времени

    Мужчину задержали в одном из бутиков в микрорайоне Мэрста. По данным источников издания, 39-летний мужчина был одет так же, как и разыскиваемый полицией подозреваемый. У него были ссадины, и в связи с задержанием он якобы сообщил, что является виновным в совершении теракта в Стокгольме. Издание пишет, что на одежде мужчины обнаружили осколки стекла.

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    По словам источников газеты, задержанный проживает в Швеции, имеет гражданство Узбекистана.

    При этом Aftonbladet связалась со знакомой мужчины, которая удивились услышанному и сказала, что не верит в данные газеты. "У него четверо детей и он работает в строительной сфере", — сказала собеседница издания. Она также рассказала, что мужчина никогда не говорил о политике или религии, и что единственное, о чем он говорил, это о работе и о том, как заработать больше денег, чтобы послать их домой семье.

    По данным полиции, сообщение о наезде грузовика на людей поступило в пятницу в 14.53 местного времени (15.53 по Киеву). На высокой скорости машина начала сбивать людей, находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Грузовик остановился, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Грузовое авто принадлежало компании Spendrups и было похищено, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента. По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести.

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