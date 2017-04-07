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    Теракт в Стокгольме: люди видели огненное облако и прятались в магазинах

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    В толпу на авто: теракты в Стокгольме и Лондоне (65)

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    По словам очевидцев теракта в Стокгольме, люди видели большое огненное облако и много дыма, грузовик ехал быстро и люди забегали в магазины, чтобы укрыться.
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    REUTERS Daniel Dikson

    КИЕВ, 7 апр – РИА Новости Украина. Оказавшиеся на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма люди видели огненное облако и много дыма и пытались укрыться в магазинах от ехавшего в толпу грузовика, сообщают шведские СМИ.

    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    REUTERS Per Haljestam
    Теракт в Стокгольме: грузовик врезался в толпу людей в центре города

    В пятницу грузовой автомобиль на большой скорости протаранил гуляющих по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан людей и остановился только после того, как врезался в витрину магазина. Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал это терактом. Полиция сообщила о трех погибших, еще восемь человек пострадали.

    "Я шел и заметил, что народ вокруг остановился. В таких случаях задумываешься. Когда я подошел ближе, то увидел большое огненное облако и много дыма. Потом люди побежали оттуда", — рассказал один из очевидцев Радио Швеции.

    "Грузовик ехал быстро, очень быстро. Мы испугались. Все бросались в сторону. Потом пришла полиция и оцепила все", — сказала Aftonbladet одна из очевидцев произошедшего.

    "Я видел практически все. Грузовик ехал быстро и люди забегали в магазины, чтобы укрыться. Я сам спрятался в магазине", — сказал один из очевидцев шведскому телевидению SVT.

    Именно близ Дроттнинггатан в декабре 2010 года были совершены два взрыва, после которых обнаружили мужчину, взорвавшего самого себя. Тогда тот случай стал первым в Швеции, связанным со смертником-одиночкой.

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