Опубликовано фото подозреваемого в наезде на людей в Стокгольме

TT News Agency/Jessica Gow

КИЕВ, 7 апр – РИА Новости Украина. Полиция Швеции разыскивает подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме и опубликовала его фотографию с камер наблюдения, сообщил на пресс-конференции в Стокгольме глава полиции Швеции Дан Элиассон.

"Фото было сделано непосредственно перед совершением преступления", — сказал он.

BNO News‏,twitter. Полиция опубликовала фото подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме

Касаясь вопроса о жертвах, Элиассон сказал, что не следует делать поспешных выводов, и предложил дождаться данных медиков.

Глава полиции безопасности (СЭПО) Андерс Торнберг, также принявший участие в пресс-конференции, сказал, что ведомство не располагало информацией о готовящемся теракте. "У нас не было каких-либо данных о том, что это должно было произойти в какой-то определенный момент", — сказал он.

Торнберг также заметил, что работа ведомства строится с учетом того, что совершение теракта не исключено и что не так давно в ведомстве прошли учения, вероятность совершения теракта одиночкой не исключалась в одном из последних докладов полиции.

"Мы начали интенсивную работу. Мы сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы раскрыть это преступление", — сказал один из руководителей стокгольмской полиции Ян Эвенссон, сообщивший во время пресс-конференции о начале следствия в связи с совершенным преступлением.

Полиция также сообщила, что установлено усиленное наблюдение за стратегическими объектами в стране.

По данным полиции, сообщение о грузовике поступило в 14.53 по местному времени (также по Киеву). Он принадлежал компании Spendrups и был похищен во время остановки у одного из клиентов. Погибли как минимум три человека, восемь получили травмы. По словам главы правительства Швеции, все обстоятельства указывают на то, что в Стокгольме произошел теракт.

Полиция пока не подтверждает сообщения о задержании водителя грузовика, подозреваемого в наезде на людей в Стокгольме.

Произошедшее вызвало панику в центре города. По данным Радио Швеции, полиция оцепила центральный Стокгольм, полностью остановлено железнодорожное движение в и из Стокгольма, остановлено движение в метро. На улицах много полицейских с автоматами. Власти просят людей держаться подальше от центра столицы.