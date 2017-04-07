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    Жертвами теракта в Стокгольме стали 4 человека, подозреваемый задержан

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    В толпу на авто: теракты в Стокгольме и Лондоне (66)

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    По словам представителя полиции Стокгольма Ларса Бистрема, четыре человека погибли, 12 получили травмы и задержан один человек, подозреваемый в причастности к преступлению.
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    REUTERS TT News Agency/Jessica Gow

    КИЕВ, 7 апр – РИА Новости Укриана. Полиция сообщила, что в результате теракта в Стокгольме погибли четыре человека, один подозреваемый задержан, сообщает шведское телевидение SVT.

    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    REUTERS Per Haljestam
    Теракт в Стокгольме: грузовик врезался в толпу людей в центре города

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    "Четыре человека погибли, 12 получили травмы и задержан один человек, подозреваемый в причастности к преступлению", — сказал SVT представитель полиции Стокгольма Ларс Бистрем.

    По данным полиции, сообщение о наезде грузовика на людей поступило в 14.53 местного времени (15.53 по Киеву). На высокой скорости машина начала сбивать людей, находившихся на улице Дроттнинггатан – одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Грузовик остановился, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Грузовое авто принадлежало компании Spendrups и было похищено, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента.

    Произошедшее вызвало панику в центральном Стокгольме. Полиция оцепила улицы, полностью было остановлено железнодорожное движение в и из Стокгольма. Движение стокгольмского метрополитена уже возобновлено.

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