Дамаск должен выполнять обязательства не применять химоружие - Трамп

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп уверен, что власти Сирии должны выполнять обязательства не применять химоружие, заявил в пятницу журналистам представитель Белого дома.

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"Президент уверен, что правительство Сирии должно следовать обязательствам и как минимум согласиться выполнять договоренности о неприменении химоружия", — заявил он.

Американский удар по военной базе в Сирии он назвал "очевидным сигналом по этому поводу".

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.