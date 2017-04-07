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    Дамаск должен выполнять обязательства не применять химоружие - Трамп

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (162)

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    Согласно заявлению Белого дома, президент США Дональд Трамп уверен, что правительство Сирии должно следовать обязательствам и как минимум согласиться выполнять договоренности о неприменении химоружия.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп уверен, что власти Сирии должны выполнять обязательства не применять химоружие, заявил в пятницу журналистам представитель Белого дома.

    Павлив: химическая атака в Сирии – это большой шаг к импичменту Трампа
    РИА Новости Украина, youtube
    Павлив: удар США по Сирии - большой шаг к импичменту Трампа

    Смотрите также: Ракетный удар США по авиабазе в Сирии: последствия

    "Президент уверен, что правительство Сирии должно следовать обязательствам и как минимум согласиться выполнять договоренности о неприменении химоружия", — заявил он.

    Американский удар по военной базе в Сирии он назвал "очевидным сигналом по этому поводу".

    В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

    Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

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