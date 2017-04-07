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    В мире

    Китайской делегации не хватило места в поместье Трампа

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    У организаторов "возник вопрос с количеством комнат в связи с размером китайской делегации", и гостям в полном составе пришлось снимать номера в ближайшем отеле.
    Дональд Трамп на встрече с китайской делегацией
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Председателю КНР Си Цзиньпину и членам китайской делегации не хватило комнат в поместье президента США Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич, где проходит встреча глав двух государств. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сообщает корреспондент РИА Новости из Москвы.

    Дональд Трамп на инаугурации
    REUTERS Carlos Barria
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    По его словам, у организаторов "возник вопрос с количеством комнат в связи с размером китайской делегации", и гостям в полном составе пришлось снимать номера в ближайшем отеле.

    Трамп называет Мар-а-Лаго своим "летним Белым домом" и уже принимал в резиденции премьер-министра Японии.

    В ночь на пятницу США нанесли удар по базе Шайрат в провинции Хомс, с которой, по их мнению, могли осуществляться химические атаки. Удар был нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. Всего было выпущено более 50 ракет.

    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

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    ​Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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