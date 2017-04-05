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    Брюссель замешан в строительстве борделя на немецко-чешской границе - СМИ

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    В Чехии компании сразу после подачи формально правильной заявки получают запрашиваемые субсидии, и лишь потом специальные ведомства проверяют, на что в действительности ушли эти деньги, пишут СМИ.
    Проституция
    REUTERS

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Евросоюз предоставил субсидию в размере 40 тысяч евро для модернизации пансионата на немецко-чешской границе, который теперь используется в качестве борделя, сообщил в среду немецкий журнал "Экзакт", издаваемый телерадиокомпанией МDR.

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    Так называемый "ночной клуб" находится на крестьянском дворе в чешском городе Помези (Pomezi). Еврокомиссия проверяет сейчас эту информацию. При необходимости к расследованию относительного того, поддерживали ли должностные лица возможную аферу с субсидиями, может быть подключено Антикоррупционное ведомство Евросоюза (Olaf).

    По данным издания, фирму, эксплуатирующую здание, уже попросили вернуть полученные средства. Руководство компании для комментария недоступно.

    В Чехии компании сразу после подачи формально правильной заявки получают запрашиваемые субсидии, и лишь потом специальные ведомства проверяют, на что в действительности ушли эти деньги, отмечает издание.

    Напомним, в феврале полиция разоблачила преступную группировку, которая координировала сеть борделей в Киеве и области. В масштабной спецоперации принимали участие 200 правоохранителей.

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