Брюссель замешан в строительстве борделя на немецко-чешской границе - СМИ

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Евросоюз предоставил субсидию в размере 40 тысяч евро для модернизации пансионата на немецко-чешской границе, который теперь используется в качестве борделя, сообщил в среду немецкий журнал "Экзакт", издаваемый телерадиокомпанией МDR.

Так называемый "ночной клуб" находится на крестьянском дворе в чешском городе Помези (Pomezi). Еврокомиссия проверяет сейчас эту информацию. При необходимости к расследованию относительного того, поддерживали ли должностные лица возможную аферу с субсидиями, может быть подключено Антикоррупционное ведомство Евросоюза (Olaf).

По данным издания, фирму, эксплуатирующую здание, уже попросили вернуть полученные средства. Руководство компании для комментария недоступно.

В Чехии компании сразу после подачи формально правильной заявки получают запрашиваемые субсидии, и лишь потом специальные ведомства проверяют, на что в действительности ушли эти деньги, отмечает издание.

Напомним, в феврале полиция разоблачила преступную группировку, которая координировала сеть борделей в Киеве и области. В масштабной спецоперации принимали участие 200 правоохранителей.