ФБР создаст спецотдел по делу о "влиянии" РФ на выборы в США - СМИ

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. ФБР планирует создать специальное подразделение, которое будет заниматься координацией расследования о якобы вмешательстве РФ в выборы в США, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с планом.

По данным источника, работа подразделения также будет нацелена на то, чтобы предоставить директору ФБР Джеймсу Коми больше возможностей в плане доступа к деталям расследования. "Оно (подразделение — Ред.) предназначено для увеличения ресурсов", — сообщил один агент ФБР.

Как пишет издание, ФБР в основном предпочитает проводить расследования из одного из своих 56 офисов. Однако, по словам действующих и бывших чиновников, для проведения расследования в отношении "вмешательства" РФ в президентские выборы в США бюро необходим центральный руководитель. Представитель ФБР отказался дать свои комментарии по этому поводу.

Сообщается, что подразделение будет базироваться в штаб-квартире бюро в Вашингтоне. Ожидается, что контроль за службой, которая должна приступить к работе в следующем месяце, будет осуществлять специалист по контрразведке ФБР. Он будет еженедельно сообщать о проделанной работе Коми и каждый день отчитываться перед заместителей директора ФБР Эндрю Маккейбом. Всего в рамках подразделения будут работать 20 агентов, созванных со всей страны.

По данным издания, следователи ФБР также оценят возможность возбуждения уголовного дела по делу РФ. Однако многие пессимистично оценивают вероятность возбуждения дела из-за сложности получения доказательств от российской стороны, отмечает издание.

Ранее директор ФБР Джеймс Коми подтвердил, что бюро расследует "российское вмешательство" в выборы США и "связи предвыборной кампании Трампа с Россией".

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с российской разведкой, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.