"День тишины" наступил в Болгарии в преддверии парламентских выборов

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Предвыборная кампания завершилась в Болгарии, в субботу, 25 марта, в стране объявлен "день тишины" в преддверии предстоящих в воскресенье досрочных парламентских выборов.

В день тишины запрещается любая агитация за или против какой-либо из партий. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и т.п.), ранее размещенные вне помещений избирательных комиссий, сохраняются в день голосования на прежних местах.

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ЦИК Болгарии сообщил, что в предстоящих выборах 2017 года примут участие 13 партий, 9 коалиций и 21 инициативный комитет, всего зарегистрировались 4732 кандидата. Центризбирком напечатал более 7,5 миллионов бюллетеней, из которых 360 тысяч направлены за границу.

Порядок в день выборов, по данным МВД страны, будут обеспечивать 14 тысяч полицейских.

Участки откроются в воскресенье в 7.00 по местному времени (совпадает с киевским) и закроются в 20.00. На территории Болгарии будет открыто 12294 секций для голосования, также будут использованы 184 передвижные и 254 временные секции. Еще 371 секция для голосования будет открыта для граждан Болгарии в 70 странах мира.

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Отметим, накануне досрочных парламентских выборов в Болгарии авторитетная газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей правительства Болгарии сообщает о секретном документе, составленном в России и предлагающем "Болгарской социалистической партии" (БСП) стратегическую программу для победы на президентских выборах в стране. При этом власти отрицают наличие данных о российском вмешательстве в выборы, а человек, которого газета называет как передавшего документы, опроверг этот факт.