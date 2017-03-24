Россия составила программу для победы социалистов в Болгарии - WSJ

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Авторитетная газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей правительства Болгарии сообщает о секретном документе, составленном в России и предлагающем "Болгарской социалистической партии" (БСП) стратегическую программу для победы на президентских выборах в стране. При этом власти отрицают наличие данных о российском вмешательстве в выборы, а человек, которого газета называет как передавшего документы, опроверг этот факт, пишет издание.

По данным издания, 30-страничный документ передал руководству болгарских социалистов бывший сотрудник СВР и глава общества "Двуглавый орел" Леонид Решетников. Досье оказалось в распоряжении болгарского комитета государственной безопасности, который распространил его среди нескольких членов правительства.

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Сообщается, что документ рекомендует лидерам БСП организацию ежедневных социологических опросов, преувеличивающих поддержку социалистов среди населения, а также публикацию позитивных материалов о кандидатах партии в пророссийских СМИ.

Сам Решетников сообщил, что в августе встречался в Софии с лидером социалистов Корнелией Ниновой, но опроверг информацию о передаче каких-либо документов. "Кто-то это придумал. Кто бы это ни был, он добивается разрушения и охлаждения отношений между Болгарией и Россией", — приводит издание слова Решетникова.

Кандидат от Социалистической партии Румен Радев был избран президентом Болгарии 13 ноября.

В среду глава МИД Болгарии Ради Найденов заявил, что у его ведомства нет никаких данных о вмешательстве России во внутренние дела Болгарии, в том числе и в избирательный процесс.

Ранее бывший президент страны Росен Плевнелиев заявлял, что доказательства такого вмешательства имеются, он также призвал нынешнего главу государства Румена Радева быть внимательней в отношениях с Москвой.

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Досрочные выборы в болгарский парламент пройдут 26 марта. В настоящий момент управление государством осуществляется президентом Руменом Радевым и назначенным им техническим правительством.

Россию неоднократно обвиняли в попытках вмешаться в ход выборов в западных странах, не предоставляя при этом никаких доказательств. Москва все эти утверждения опровергала и называла голословными.