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    Россия составила программу для победы социалистов в Болгарии - WSJ

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    Молдавия и Болгария: выборы президента (64)

    (обновлено: )4301
    По данным СМИ, 30-страничный документ передал руководству болгарских социалистов бывший сотрудник СВР и глава общества "Двуглавый орел" Леонид Решетников. Досье оказалось в распоряжении болгарского комитета государственной безопасности.
    Выборы в Болгарии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Авторитетная газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей правительства Болгарии сообщает о секретном документе, составленном в России и предлагающем "Болгарской социалистической партии" (БСП) стратегическую программу для победы на президентских выборах в стране. При этом власти отрицают наличие данных о российском вмешательстве в выборы, а человек, которого газета называет как передавшего документы, опроверг этот факт, пишет издание.

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    По данным издания, 30-страничный документ передал руководству болгарских социалистов бывший сотрудник СВР и глава общества "Двуглавый орел" Леонид Решетников. Досье оказалось в распоряжении болгарского комитета государственной безопасности, который распространил его среди нескольких членов правительства.

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    Сообщается, что документ рекомендует лидерам БСП организацию ежедневных социологических опросов, преувеличивающих поддержку социалистов среди населения, а также публикацию позитивных материалов о кандидатах партии в пророссийских СМИ.

    Сам Решетников сообщил, что в августе встречался в Софии с лидером социалистов Корнелией Ниновой, но опроверг информацию о передаче каких-либо документов. "Кто-то это придумал. Кто бы это ни был, он добивается разрушения и охлаждения отношений между Болгарией и Россией", — приводит издание слова Решетникова.

    Кандидат от Социалистической партии Румен Радев был избран президентом Болгарии 13 ноября.

    В среду глава МИД Болгарии Ради Найденов заявил, что у его ведомства нет никаких данных о вмешательстве России во внутренние дела Болгарии, в том числе и в избирательный процесс.

    Ранее бывший президент страны Росен Плевнелиев заявлял, что доказательства такого вмешательства имеются, он также призвал нынешнего главу государства Румена Радева быть внимательней в отношениях с Москвой.

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    Досрочные выборы в болгарский парламент пройдут 26 марта. В настоящий момент управление государством осуществляется президентом Руменом Радевым и назначенным им техническим правительством.

    Россию неоднократно обвиняли в попытках вмешаться в ход выборов в западных странах, не предоставляя при этом никаких доказательств. Москва все эти утверждения опровергала и называла голословными.

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