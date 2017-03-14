Евровидение-2017: Болгарию представит 17-летний россиянин

Российский Первый канал в воскресенье сообщил, что завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в Евровидении-2017 и определился с выбором: Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви "Flame is Burning" "произвело наиболее сильное впечатление".

Выбор РФ спровоцировал волну критики как в Украине, так и в самой России. В частности, выяснилось, что Самойлова выступала в Крыму. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал такой выбор "очередной провокацией РФ".