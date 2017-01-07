Празднование Богоявления в Болгарии

Богоявление (Крещение) — один из самых почитаемых праздников в Болгарии и третий по значимости христианский праздник в году, отмечается он 6 января.

Считается, что в этот день Господь Иисус Христос принял крещение в реке Иордан от Иоанна Предтечи. Праздник тесно связан с водой и купанием в холодной воде. Считается, что вода в этот день очищается и приобретает большую силу.

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После службы в храме священники во главе многолюдной толпы отправляются к ближайшей реке или водоему, где намечено бросать в воду крест. Вынимать крест из воды обычно готовятся молодые мужчины. Считается, что того, кто первым вынет из воды брошенный священником крест, весь год ждут успех и здоровье.

Еще поверье гласит, что если крест замерзнет в воде, то урожай уродится на славу. Девушки тоже по-своему принимают участие в этом празднике. Еще до восхода солнца они отправляются к колодцу или к ручью налить себе "крещеной" воды. У ручья они обмывают домашнюю икону и свои лица.