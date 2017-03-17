Болгария отозвала своего посла в Турции

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Болгарии отозвало своего посла в Турции на консультации на фоне конфликта с Анкарой. Болгария раскритиковала прямую агитацию турецкого посла за протурецкую партию, сообщает Sofia Globe.

Ранее турецкий посол призвал 60 тысяч этнических турков голосовать на предстоящих парламентских выборах в Болгарии за политическую силу, которая симпатизирует политике Анкары. Представители власти Болгарии назвали это вмешательством во внутренние дела страны.

Напомним, власти Нидерландов не позволили приехать в Роттердам главе МИД Турции и выдворили турецкого министра по делам семьи и соцполитики.