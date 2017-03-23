В Бельгии водитель пытался задавить людей

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Полиция бельгийского Антверпена задержала водителя автомобиля, попытавшегося наехать на пешеходов на торговой улице, сообщает издание Soir со ссылкой на местную полицию.

По его информации, инцидент произошел в 11.00, когда неизвестный на автомобиле пытался задавить людей на торговой улице. Пешеходам удалось спастись, в погоню за злоумышленником бросились военные. Задержан один человек, о котором ничего не сообщается.

Губернатор бельгийского Антверпена, лидер фламандских националистов Барт Де Вевер заявил журналистам, что в городе предотвращен теракт после того, как полиция обнаружила подозрительный автомобиль.

Накануне в Лондоне машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, ранены 40, сам террорист был ликвидирован другим полицейским.

Утром 22 марта 2016 года в брюссельском аэропорту Завентем с небольшим промежутком прогремели два взрыва. После этого пассажиров спешно эвакуировали из здания, аэропорт закрыли, железнодорожное сообщение с ним было прервано.

Позже сработало взрывное устройство на станции метро "Мальбек" вблизи квартала, в котором находятся ведомственные учреждения ЕС. После этого инцидента работа брюссельского метрополитена была остановлена. Кроме того, информация о взрывах в бельгийской столице фактически парализовала на время железнодорожное сообщение по всей Европе.

Все три взрыва были признаны терактами. В Бельгии ввели максимальный (четвертый) уровень террористической угрозы, который снизили до третьего лишь спустя два дня, 24 марта. В результате взрывов в Брюсселе погиб 31 человек, около 300 получили ранения.