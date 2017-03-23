Вошло в привычку: теракт в Лондоне в годовщину брюссельского

РИА Новости Украина

Вооруженное нападение на полицейского и случайных прохожих и туристов произошло днем в среду в самом центре Лондона на Вестминстерском мосту. Точное количество пострадавших и последовательность событий пока устанавливаются — известно, что погибли как минимум четверо, в том числе полицейский. Еще двадцать человек ранены, в том числе три французских лицеиста, посещавшие одну из главных лондонских достопримечательностей.

Полиция классифицировала произошедшее как теракт.

Ровно год назад, 22 марта 2016 года, произошел теракт в Брюсселе, ответственность за который взяла на себя ИГ. Тогда в результате подрывов трех боевиков-смертников в брюссельском аэропорту и метрополитене погибло 35 мирных жителей.

Нападение произошло днем в среду в самом центре Лондона, неподалеку от здания парламента, где как раз шло заседание и, возможно, находилась премьер Тереза Мэй.

По предварительным данным, неизвестный на машине протаранил пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем врезался в ограду около британского парламента, сообщают РИА Новости. Телерадиокомпания Би-би-си сообщила, что погибли пять человек, в том числе полицейский. Еще 20 получили ранения, в том числе "катастрофические". Среди пострадавших — пять туристов из Южной Кореи и трое французских лицеиста, со своим классом посещавших одну из главных лондонских достопримечательностей.

Еще одна пострадавшая упала в Темзу, передает агентство Рейтер со ссылкой на управление лондонского порта (PLA). "Женщину достали из воды рядом с Вестминстерским мостом, она жива, получила серьезные ранения", — сказал представитель PLA.

После этого неизвестный (предположительно, водитель этого автомобиля) напал на полицейских, ранив двоих и убив еще одного правоохранителя.

Нападавший также был ликвидирован. Скотланд-Ярд классифицировал произошедшее как теракт.

Заместитель главы Скотланд-Ярда Марк Роули заявил журналистам, что теракт осуществил один человек. "Мы располагаем информацией только об одном человеке. Однако в рамках меры предосторожности в ближайшее время видимое присутствие полиции в Лондоне усилится, в том числе на транспорте", — сказал он.

РИА Новости Террористическая атака в Лондоне. Инфографика

Как раз в момент нападения шло заседание британского парламента. Спикер палаты общин сообщил о стрельбе неподалеку от здания и прервал заседание. При этом депутатам и сотрудникам парламента запретили покидать помещения из соображений безопасности.

По данным газеты Independent, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в момент инцидента должна была выступать на заседании. "Мэй была все еще в парламентском комплексе, когда произошла атака. Свидетели видели, как ее сопроводили к машине, чтобы увезти, однако полицейские не дали ей выехать", — сообщает издание.

Премьера "быстро увезли в безопасное место" и ей ничто не угрожает. Парламент, в свою очередь, в четверг собирается вернуться к полноценной работе.

"Мы фотографировали Биг-Бен, когда увидели, что к нам бегут люди. Среди них был мужчина азиатской внешности лет 40, который размахивал ножом длиной семь-восемь дюймов (около 17 сантиметров). Затем раздались три выстрела, и он упал, обливаясь кровью", — рассказала телеканалу Sky News Джейн Уилкинсон.

Другой очевидец, Ричард Тайс, заявил, что вышел на Вестминстерский мост и увидел там восемь-десять распростертых тел. "Я понял так, что какая-то машина ехала по тротуару, сбивая людей", — сказал он.

Еще один прохожий сообщил о джипе, который на полной скорости врезался в ограду парламента. "Водитель убегал оттуда, когда послышались звуки, похожие на выстрелы. Потом внезапно все стало похоже на преисподнюю, и отовсюду посыпались полицейские", — добавил он.

Журналист таблоида Daily Mail Квентин Леттс рассказал об одетом в черное крепко сложенном мужчине, который прошел на территорию парламента через автомобильные ворота.

"У него в руке что-то было. Похожее на палку. К нему подошли двое полицейских. Один полицейский упал", — предложил сотрудник газеты свою версию событий.

Теракт в Лондоне, который "по почерку" очень похож на действия террористов группировки "Исламское государство", нельзя назвать неожиданным для спецслужб, считает ведущий эксперт по терроризму Европейского центра стратегических исследований и безопасности Евгения Гвоздева.

Два инцидента произошли в среду в Лондоне — на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. Есть погибшие, ранены несколько человек, в том числе сотрудник полиции. Скотланд-Ярд рассматривает случившееся как теракт.

"До настоящего момента ИГ не удавалось совершить успешных терактов на территории Великобритании, но эта страна являлась весьма привлекательной целью для ИГ", — сказала эксперт в среду РИА Новости.

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Она напомнила, что в одном из своих пропагандистских видео после терактов 22 марта 2016 года в Брюсселе ИГ конкретно заявила, что следующими целями группировки будет Лондон и Рим. "То же самое видео содержало изображение лондонского парламента", — сказала Гвоздева.

По ее словам, на данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт в столице Великобритании.