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    В мире

    Греческая полиция обнаружила 8 бомб в посылках, адресованных в ЕС

    Тема:

    Террор в Европе (73)

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    Полиция Греции не сообщила никаких подробностей, но сказала, что обнаруженные посылки были ложно помечены как отправленные из академических учреждений.
    Полиция Греции. Архивное фото
    RIA News Геннадий Мельник | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Греческая полиция обнаружила и нейтрализовала восемь бомб в посылках, которые были адресованы чиновникам Европейского союза и предприятиям в различных европейских странах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Взрыв в парижском офисе МВФ
    канал Dagbladet на YouTube
    На месте теракта в парижском офисе МВФ

    Посылки были обнаружены на сортировочном пункте почты возле Афин, уточняет агентство.

    Ранее министр по делам защиты граждан Греции Никос Тоскас подтвердил, что пакет с самодельным взрывным устройством, взорвавшийся в парижском офисе Международного валютного фонда (МВФ) был отправлен из Греции.

    Полиция не сообщила никаких подробностей, но сказала, что обнаруженные посылки были ложно помечены как отправленные из академических учреждений.

    На минувшей неделе посылка-бомба поступила министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле. Пакет был отправлен также из Греции от имени заместителя председателя "Новой демократии" Адониса Георгиадиса. Ответственность за это взяли на себя анархисты из террористической группировки "Заговор огненных ячеек".

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