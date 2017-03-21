Греческая полиция обнаружила 8 бомб в посылках, адресованных в ЕС

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Греческая полиция обнаружила и нейтрализовала восемь бомб в посылках, которые были адресованы чиновникам Европейского союза и предприятиям в различных европейских странах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Посылки были обнаружены на сортировочном пункте почты возле Афин, уточняет агентство.

Ранее министр по делам защиты граждан Греции Никос Тоскас подтвердил, что пакет с самодельным взрывным устройством, взорвавшийся в парижском офисе Международного валютного фонда (МВФ) был отправлен из Греции.

Полиция не сообщила никаких подробностей, но сказала, что обнаруженные посылки были ложно помечены как отправленные из академических учреждений.

На минувшей неделе посылка-бомба поступила министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле. Пакет был отправлен также из Греции от имени заместителя председателя "Новой демократии" Адониса Георгиадиса. Ответственность за это взяли на себя анархисты из террористической группировки "Заговор огненных ячеек".