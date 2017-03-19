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    В мире

    У Белого дома в США задержан мужчина, заявивший о бомбе в его машине

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    После инцидента меры безопасности были усилены, ряд близлежащих улиц перекрыт. В настоящий момент подозреваемый помещен под стражу, его транспортное средство обыскивают специалисты.
    Белый дом
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Возле контрольно-пропускного пункта у Белого дома в Вашингтоне власти задержали мужчину, который заявил, что в его автомобиле заложена бомба, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных представителей правоохранительных органов.

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    Как отмечает телеканал, пока нет подтверждения того, что в автомобиле находилось взрывное устройство. Отмечается, что после инцидента меры безопасности были усилены, ряд близлежащих улиц перекрыт.

    По данным источников, в настоящий момент подозреваемый помещен под стражу, его транспортное средство обыскивают специалисты.

    Напомним, 15 марта посылка-бомба поступила министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле. Пакет был отправлен из Греции от имени заместителя председателя "Новой демократии" Адониса Георгиадиса. Ответственность за это взяли на себя анархисты из террористической группировки "Заговор огненных ячеек".

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