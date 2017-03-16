Министр финансов Германии получил посылку-бомбу

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина, Геннадий Мельник. Пакет со взрывчаткой министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле был отправлен из Греции от имени заместителя председателя оппозиционной партии "Новая демократия" Адониса Георгиадиса, сам политик уже опроверг причастность к ЧП, сообщает издание "Прото тема".

Посылка-бомба поступила в минфин Германии в среду. Полиция осмотрела пакет, установила, что это взрывное устройство, эвакуировала людей из офиса и вывезла пакет в безопасное место. По сообщениям СМИ, взрыв мог причинить серьезные травмы.

На пакете стоял штамп греческой почты, а отправителем был указан адрес офиса Адониса Георгиадиса в Афинах. Он подтвердил эту информацию.

"К сожалению, это правда, и это совсем не смешно", — написал политик в Twitter, отметив, что сам он продолжает оставаться мишенью террористов.

Лишь несколькими часами ранее неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство возле книжного магазина, принадлежащего Георгиадису.

В ноябре 2010 года греческая анархистская террористическая организация "Заговор огненных ячеек" рассылала посылки-бомбы иностранным посольствам в Афинах и иностранным лидерам, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.

Часть членов группировки была арестована и осуждена.

На Шойбле в 1990 году, когда он занимал пост главы МВД, было совершено покушение, в результате которого он получил тяжелые ранения, стал инвалидом и сейчас передвигается в коляске.